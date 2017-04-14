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Молдавии предоставили статус страны-наблюдателя в ЕАЭС

Молдавии предоставили статус страны-наблюдателя в ЕАЭС
14 апреля 2017 - 13:51 AMT

PanARMENIAN.Net - Высший Евразийский экономический совет одобрил предоставление Молдавии статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС. Об этом заявил 14 апреля в ходе заседания совета в расширенном составе президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

На заседании присутствуют все пять лидеров стран ЕАЭС: президент России Владимир Путин, Белоруссии — Александр Лукашенко, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Армении — Серж Саргсян, Киргизии — Алмазбек Атамбаев, пишет РИА Новости.

Также в нем принимает участие и президент Молдавии Игорь Додон.

Ранее он обратился с просьбой предоставить его стране статус наблюдателя.

По словам Атамбаева, Евразийская экономическая комиссия представит для утверждения на очередном заседании порядок реализации этого статуса для Молдавии.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно функционирует с 1 января 2015 года.

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Ria.ru: Молдавия получит статус страны-наблюдателя в ЕАЭС
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