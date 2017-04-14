В Стамбуле задержали 5 человек по подозрению в подготовке терактов
14 апреля 2017 - 14:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Сотрудники турецких спецслужб задержали пятерых подозреваемых в подготовке терактов во время проведения референдума по изменениям в Конституцию страны, передает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Операция проводилась одновременно в разных районах Стамбула. Как утверждают в правоохранительных органах, все злоумышленники принадлежат к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
С подозреваемыми проводятся следственные действия.
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