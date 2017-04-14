Джордж Лукас: «Звездные войны» предназначены для 12-летних

PanARMENIAN.Net - Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас объяснил главный замысел своей фантастической киносаги. Режиссер вложил в приключенческий боевик важные для детей моральные наставления, передает Lenta.ru со ссылкой на The Huffington Post.

«Я не должен этого говорить, но эти фильмы предназначены для 12-летних», — объявил Лукас.

По словам кинематографиста, «Звездные войны» призваны рассказать детям о важности дружбы, честности, доверия и научить их «держаться подальше от темной стороны».

В марте глава Disney Боб Айгер заявил, что у киностудии достаточно сюжетов по вселенной «Звездных войн», чтобы выпускать фильмы в течение следующих 15 лет — до 2032 года.

Серия на данный момент состоит из семи эпизодов и вышедшего в 2016 году спин-оффа «Изгой-один: Звездные войны. Истории». Лукас выступил режиссером первого, четвертого, пятого и шестого фильма киноэпопеи, а также сценаристом шести первых лент.

На декабрь 2017 года намечена премьера восьмой части саги — фильма «Последний джедай». В мае 2018-го на экраны выйдет спин-офф, посвященный одному из главных персонажей серии, контрабандисту Хану Соло. Проект еще не получил официального названия. Девятый эпизод «Звездных войн» (также без названия) появится на экранах в мае 2019 года.