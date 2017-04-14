Левон Аронян примет участие в немецком турнире GRENKE Chess Classic
14 апреля 2017 - 15:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян (2774), примет участие в международном шахматном турнире GRENKE Chess Classic в немецких городах Карлсруэ и Баден-Бадене.
Турнир пройдет с 15 по 22 апреля по круговой системе при участии 8 шахматистов.
В первом туре GRENKE Chess Classic Левон Аронян сыграет с Георгом Майером, сообщает НОК РА.
В турнире помимо Левона Ароняна также примут участие: Магнус Карлсен (Норвегия, 2838), Фабиано Каруана (США, 2817), Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2803), Аркадий Найдич (Азербайджан, 2702), Хоу Ифань (Китай, 2649), Маттиас Блюбаум (Германия, 2634), Георг Майер (Германия, 2621).
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