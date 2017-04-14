// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армянские гимнасты отправились на ЧЕ

Армянские гимнасты отправились на ЧЕ
14 апреля 2017 - 15:44 AMT

PanARMENIAN.Net - 13 апреля сборная Армении по спортивной гимнастике отправилась в Румынию для участия в чемпионате Европы. Об этом сообщил генеральный секретарь национальной федерации Гарник Сароян.

Под руководством Акопа Серопяна в Румынии выступят Артур Давтян, Артур Товмасян, Ваагн Давтян, Арутюн Мердинян, Виген Хачатрян и Армен Петросян, сообщает НОК РА.

Первенство стартует 19 апреля.

До этого армянские спортсмены будут тренироваться на месте проведения соревнований.

 Самое значимое
Артур Абрахам сразится с Робином Красники за право оспорить пояс чемпиона мира по версии WBOАртур Абрахам сразится с Робином Красники за право оспорить пояс чемпиона мира по версии WBO
Поединок между 37-летним Абрахамом и 29-летним Красником состоится 22 апреля в немецком Эрфурте.
Минспорта в 2017 году ожидает инвестиции в армянский спорт в размере $6.8 млнМинспорта в 2017 году ожидает инвестиции в армянский спорт в размере $6.8 млн
Объем частных инвестиций в сферу спорта Армении в 2017 года составит более $6 млн. 787.6 тыс. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта и по делам молодежи.
Армянские тяжелоатлеты вернулись с ЧЕ: Мы знали, что едем за медалямиАрмянские тяжелоатлеты вернулись с ЧЕ: Мы знали, что едем за медалями
Армянский штангист Симон Мартиросян, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Хорватии, посвятил свою победу всему армянскому народу.
Армянская тяжелоатлетка Сона Погосян выиграла бронзу ЧЕАрмянская тяжелоатлетка Сона Погосян выиграла бронзу ЧЕ
В хорватском городе Сплит на продолжащем чемпионате Европы по тяжелой атлетике в женском первенстве в весовой категории 75 кг выступила Сона Погосян.
Partner news
 Статьи
Генрих, сын Гамлета

Восхождение главной звезды армянского футбола

 Самое читаемое в разделе
Журналисты подсчитали зарплату Мхитаряна
Генрих Мхитарян возглавил список футболистов-полиглотов
В Киеве 4 марта на ковер выйдут 4 армянских борца
Армянский тяжелоатлет Симон Мартиросян стал чемпионом Европы
Главная
Все новости
Обзор: Спорт
Другие новости раздела
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
 Последние новости
Психоаналитик: Нельзя обсуждать с учениками финансовые вопросы Бартеньева отмечает, что дети не зарабатывают денег, они не распоряжаются деньгами.
Запорожские депутаты призвали Верховную Раду Украины почтить память жертв Геноцида армян Как сообщил Союз армян Украины в Запорожской области, по итогам голосования было принято решение принять обращение депутатов к Верховной Раде Украины о чествовании памяти жертв трагедии армянского народа
Армянские комиксы впервые выставят на международном фестивале в Москве Выставка работ известного армянского художника-комиксиста Тиграна Мангасаряна пройдет в Москве в рамках международного фестиваля рисованных историй «КомМиссия».
«Репортеры без границ» сомневаются в законности предстоящего в Турции конституционного референдума Агитационная кампания велась в условиях беспрецедентной волны репрессий против независимых СМИ, и потому важнейшая для будущего страны реформа осталась без подобающего публичного обсуждения, подчеркивается в заявлении организации