Армянские гимнасты отправились на ЧЕ

PanARMENIAN.Net - 13 апреля сборная Армении по спортивной гимнастике отправилась в Румынию для участия в чемпионате Европы. Об этом сообщил генеральный секретарь национальной федерации Гарник Сароян.

Под руководством Акопа Серопяна в Румынии выступят Артур Давтян, Артур Товмасян, Ваагн Давтян, Арутюн Мердинян, Виген Хачатрян и Армен Петросян, сообщает НОК РА.

Первенство стартует 19 апреля.

До этого армянские спортсмены будут тренироваться на месте проведения соревнований.