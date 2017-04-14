Армянские гимнасты отправились на ЧЕ
14 апреля 2017 - 15:44 AMT
PanARMENIAN.Net - 13 апреля сборная Армении по спортивной гимнастике отправилась в Румынию для участия в чемпионате Европы. Об этом сообщил генеральный секретарь национальной федерации Гарник Сароян.
Под руководством Акопа Серопяна в Румынии выступят Артур Давтян, Артур Товмасян, Ваагн Давтян, Арутюн Мердинян, Виген Хачатрян и Армен Петросян, сообщает НОК РА.
Первенство стартует 19 апреля.
До этого армянские спортсмены будут тренироваться на месте проведения соревнований.
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