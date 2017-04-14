Записную книжку Ахматовой выставят на торги 10 мая
14 апреля 2017 - 15:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Записную книжку Анны Ахматовой и первое издание «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина выставят на торги 10 мая. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы организаторов фестиваля «Золотое кольцо России - 50 лет!».
«В Центральном Манеже Москвы 10 мая пройдет благотворительный вечер, посвященный открытию цикла мероприятий «Золотое кольцо России - 50 лет!» - отмечено в сообщении.
Аукционный дом «Литфонд» выставит на торги несколько редчайших экспонатов, среди которых записная книжка известной российской поэтессы Анны Ахматовой».
В книжке содержатся заметки Ахматовой о ее творческой деятельности.
«Цены на подобного рода автографы на российском рынке достигают 5-6 миллионов рублей», - уточнили в пресс-службе, передает ТАСС.
На торгах будут представлены лоты, обладающие несомненной коллекционной и музейной ценностью, среди которых первое издание книги «Руслан и Людмила» (1820 год), а также первое издание комедии «Горе от ума» А. С. Грибоедова (1833 год).
Устроители информировали, что часть вырученных средств будет направлена в благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Русфонд».
Фестиваль «Золотое кольцо России - 50 лет!» пройдет 10-28 мая при поддержке Министерства культуры РФ, департамента культуры города Москвы и ГИБДД МВД РФ.
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