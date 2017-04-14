Стинг: Мне нравится песня про Мхитаряна
14 апреля 2017 - 16:35 AMT
PanARMENIAN.Net - Известный британский музыкант Стинг сказал, что ему нравится песня болельщиков «Манчестер Юнайтед», посвященная полузащитнику сборной Армении и английского клуба Генриху Мхитаряну.
«Я очень рад, что такое происходит. Мне нравится, когда мои песни переделывают для разных целей. По-моему, это здорово», - отметил певец, пишет BBC.
«Как автор песен, я всегда завороженно наблюдаю, с какой невероятной скоростью мелодия расходятся среди очень больших групп людей, и затем все они начинают одновременно ее исполнять»,- добавил он.
Болельщики «Манчестер Юнайтед» придумали песню, посвященную Мхитаряну еще летом 2016 года. Они переделали слова песни Стинга Englishman in New York.
В припеве песни фанаты «красных дьяволов» поют: Whoa, Mkhitaryan, Henrikh Mkhitaryan, he’s our midfield Armenian! (Мхитарян, Генрих Мхитарян, он наш армянский полузащитник).
«Манчестер Юнайтед» 6 июля объявил о переходе в клуб полузащитника сборной Армении и дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна. Футболист подписал с «Красными Дьяволами» контракт, рассчитанный на 4 года с возможностью продления еще на один сезон. МЮ приобрел Мхитаряна за €42 млн, клуб выплатит самому футболисту €8 млн единовременно в качестве бонуса. Армянский футболист будет получать от английского клуба годовую зарплату в размере €12.5 млн. Таким образом футболист будет получать около £200,000 в неделю.
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