«Репортеры без границ» сомневаются в законности предстоящего в Турции конституционного референдума
14 апреля 2017 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» сомневается в законности предстоящего в Турции референдума о переходе страны от парламентской к президентской форме правления.
Агитационная кампания велась в условиях беспрецедентной волны репрессий против независимых СМИ, и потому важнейшая для будущего страны реформа осталась без подобающего публичного обсуждения, подчеркивается в заявлении организации, распространенном 14 апреля, пишет Deutsche Welle.
«Как жители Турции могут принять взвешенное решение без доступа к широкому освещению этого вопроса со стороны СМИ и палитре противоположных мнений? Демократии необходима свобода прессы, и она должна быть немедленно восстановлена», - заявил управляющий делами правозащитной организации Кристиан Мир.
В организации считают, что в Турции царит «атмосфера запугивания», направленная против противников расширения полномочий президента.
Ранее ситуацию вокруг референдума критиковала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Противники конституционных поправок, по сути, лишены возможности вести полноценную кампанию, их запугивают, а правительственные СМИ характеризуют их как врагов и заговорщиков, заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэль Георг Линк.
Референдум пройдет в Турции 16 апреля. На всенародное голосование вынесены поправки в Основной закон, наделяющие президента Реджепа Тайипа Эрдогана беспрецедентной властью. Оппозиция считает поправки в конституцию попыткой узаконить диктатуру в стране.
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