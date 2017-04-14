«Репортеры без границ» сомневаются в законности предстоящего в Турции конституционного референдума

PanARMENIAN.Net - Международная правозащитная организация «Репортеры без границ» сомневается в законности предстоящего в Турции референдума о переходе страны от парламентской к президентской форме правления.

Агитационная кампания велась в условиях беспрецедентной волны репрессий против независимых СМИ, и потому важнейшая для будущего страны реформа осталась без подобающего публичного обсуждения, подчеркивается в заявлении организации, распространенном 14 апреля, пишет Deutsche Welle.

«Как жители Турции могут принять взвешенное решение без доступа к широкому освещению этого вопроса со стороны СМИ и палитре противоположных мнений? Демократии необходима свобода прессы, и она должна быть немедленно восстановлена», - заявил управляющий делами правозащитной организации Кристиан Мир.

В организации считают, что в Турции царит «атмосфера запугивания», направленная против противников расширения полномочий президента.

Ранее ситуацию вокруг референдума критиковала Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Противники конституционных поправок, по сути, лишены возможности вести полноценную кампанию, их запугивают, а правительственные СМИ характеризуют их как врагов и заговорщиков, заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Михаэль Георг Линк.

Референдум пройдет в Турции 16 апреля. На всенародное голосование вынесены поправки в Основной закон, наделяющие президента Реджепа Тайипа Эрдогана беспрецедентной властью. Оппозиция считает поправки в конституцию попыткой узаконить диктатуру в стране.