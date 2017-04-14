Армянские комиксы впервые выставят на международном фестивале в Москве
14 апреля 2017 - 16:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Выставка работ известного армянского художника-комиксиста Тиграна Мангасаряна пройдет в Москве в рамках международного фестиваля рисованных историй «КомМиссия». Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
«Тигран Мангасарян не боится поднимать серьёзные и важные темы. Так, графические романы Тиграна «До Аукциона душ (Аврора)» и «Молчание. Приказ Константинополю» рассказывают об одном из самых страшных исторических событий – Геноциде армян. Среди других тем, представленных в работах художника: история Апостольской церкви, Армения в 1990-е, а также непростая жизнь армянской интеллигенции в советские годы» - говорится в сообщении организаторов выставки.
Художник также представит свои новые работы, в частности, долгожданный комикс на автобиографию его отца, побывавшем в немецких концлагерях.
Организаторы фестиваля надеются, что данная экспозиция откроет дорогу для армянского комикса в России. «Армянский комикс, в целом, кажется нам удивительным и многогранным явлением, которое, определённо, заслуживает внимания и зрительской любви», – отмечается в сообщении.
Выставка пройдет с 15 по 21 мая в рамках в Музее Москвы. 21 мая Мангасарян проведёт мастер-класс в Российской государственной библиотеке для молодежи (РГБМ).
На выставке также будут представлены экспозиции художников из Франции, Бельгии, Кубы, США, Сербии, Испании, Великобритании, Чехии и Финляндии.
«Молчание. Приказ Константинополю» Тиграна Мангасаряна вышла в свет в издательстве «ПринтИнфо» в 2005 году и стала дебютным армянским графическим произведением о Геноциде. В ней впервые представлен весь масштаб потерь, понесенных армянским народом в период с 1894 по 1923 гг. Идея о выпуске графического издания возникла, когда сценарий написал Рубен Цатурян, который не раз говорил, что работать в новом жанре и со столь объемным материалом было нелегко. Геноцид показан в книге на истории семьи Арутюна Парташяна - одного из жертв трагедии 1915 года.
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