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Запорожские депутаты призвали Верховную Раду Украины почтить память жертв Геноцида армян

Запорожские депутаты призвали Верховную Раду Украины почтить память жертв Геноцида армян
14 апреля 2017 - 16:54 AMT

PanARMENIAN.Net - В связи с 102-й годовщиной Геноцида армян Запорожские депутаты обратились к депутатам Верховной Рады с призывом объявить 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армянского народа.

Запорожский областной совет на 11 сессии принял решение обратиться к депутатам Верховной Рады объявить 24 апреля Днем памяти жертв трагедии армянского народа. Проект решения был внесен на рассмотрение главами фракций.

Как сообщил Союз армян Украины в Запорожской области, по итогам голосования было принято решение принять обращение депутатов к Верховной Раде Украины о чествовании памяти жертв трагедии армянского народа, направить указанное обращение в Верховную Раду Украины и опубликовать его в газете «Запорізька правда».

Как отметил заместитель председателя Союза армян Украины в Запорожской области Рудольф Акопян, тот факт, что за решение №80 проголосовали депутаты всех фракций, входящих в состав Запорожского обласного совета, говорит о стремлении к исторической справедливости, а также к предупреждению подобных преступлений в будущем.

В ноябре 2016 года народные депутаты Украины из разных фракций присоединились к законодательной инициативе народного депутата Украины Виталия Барвиненко о Признании геноцида армянского народа.

6 июня 2013 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован Проект Постановления о признании Геноцида армян в Османской империи 1915 год. Инициаторами законопроекта №2254а выступили народные депутаты Украины Вилен Шатворян, Арсен Аваков и Нвер Мхитарян.

Геноцид армян

Геноцид армян в Османской империи 1915-1923гг. – первый геноцид ХХ века, развязанный младотурками. Во время Геноцида было уничтожено население шести армянских вилайетов – полтора миллиона человек. Еще полмиллиона рассеялись по всему миру, положив начало созданию армянской Диаспоры.

Современная Турция отрицает наличие исторического факта Геноцида армян и объявляет о внешнеполитическом и внутриполитическом курсе ярого отрицания данного исторического события. Действия турецкого государства преподносятся как «депортация» с целью безопасности армян. О необходимости признать Геноцид армян говорят лишь отдельные представители турецкой интеллигенции, среди которых историк Танер Акчам и лауреат Нобелевской премии Орхан Памук.

Геноцид армян признан Бразилией, Люксембургом, Австрией, Боливией, Швецией, Чили, Литвой, Польшей, Венесуэлой, Нидерландами, Словакией, Аргентиной, Швейцарией, Италией, Ватиканом, Грецией, Францией, Бельгией, Ливаном, Канадой, Россией, Уругваем, , Европарламентом и Всемирным советом церквей, большинством штатов США, сотнями органов местного самоуправления по всему миру и многими другими организациями.

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