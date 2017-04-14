Запорожские депутаты призвали Верховную Раду Украины почтить память жертв Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - В связи с 102-й годовщиной Геноцида армян Запорожские депутаты обратились к депутатам Верховной Рады с призывом объявить 24 апреля Днем памяти жертв Геноцида армянского народа.

Запорожский областной совет на 11 сессии принял решение обратиться к депутатам Верховной Рады объявить 24 апреля Днем памяти жертв трагедии армянского народа. Проект решения был внесен на рассмотрение главами фракций.

Как сообщил Союз армян Украины в Запорожской области, по итогам голосования было принято решение принять обращение депутатов к Верховной Раде Украины о чествовании памяти жертв трагедии армянского народа, направить указанное обращение в Верховную Раду Украины и опубликовать его в газете «Запорізька правда».

Как отметил заместитель председателя Союза армян Украины в Запорожской области Рудольф Акопян, тот факт, что за решение №80 проголосовали депутаты всех фракций, входящих в состав Запорожского обласного совета, говорит о стремлении к исторической справедливости, а также к предупреждению подобных преступлений в будущем.

В ноябре 2016 года народные депутаты Украины из разных фракций присоединились к законодательной инициативе народного депутата Украины Виталия Барвиненко о Признании геноцида армянского народа.

6 июня 2013 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован Проект Постановления о признании Геноцида армян в Османской империи 1915 год. Инициаторами законопроекта №2254а выступили народные депутаты Украины Вилен Шатворян, Арсен Аваков и Нвер Мхитарян.