Психоаналитик: Нельзя обсуждать с учениками финансовые вопросы
14 апреля 2017 - 16:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Не рекомендуется обсуждать финансовые вопросы с учениками в классе. Об этом PanARMENIAN.Net сказала психоаналитик, член Ереванского круга европейской школы психоанализа (Новая Лакановская школа), заведующая отделением социально-психологической службы ереванской гимназии «Квант» Елена Бартеньева.
«Я думаю, денежные вопросы в классе нельзя обсуждать с учениками. Дети не зарабатывают денег, они не распоряжаются деньгами. Все эти вопросы нужно решать с родителями: звонить, встречаться, договариваться через соцсети, группы, но, конечно, не следует обсуждать финансовые вопросы напрямую с детьми.
Если же есть договоренность с родителем, но ученик все никак не передает деньги, можно спросить: «Извини, может быть ты забыл?», но все это вещи тонкие, по хрупкому льду ходишь, поэтому лучше следовать четкому правилу и не контактировать с учеником по этому вопросу», - пояснила Бартеньева.
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