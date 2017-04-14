Началась эвакуация жителей из четырех осажденных сирийских городов
14 апреля 2017 - 17:30 AMT
PanARMENIAN.Net - В Сирии 14 апреля началась эвакуация из четырех осажденных городов в рамках соглашения между правительственными войсками и вооруженной оппозицией. Около пяти тысяч человек были вывезены на 75 автобусах из городов аль-Фуа и Кефрая в Алеппо. Об этом сообщил один из участников переговоров по подготовке эвакуации Абдул Хаким Багдади.
Преимущественно шиитские города аль-Фуа и Кефрая остались под контролем войск президента Башара Асада, тогда как окружающие их территории провинции Идлиб перешли к повстанцам-суннитами, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AP.
Кроме того, еще более 2.3 тысячи человек были эвакуированы на примерно 60 автобусах из двух городов в районе Дамаска - Мадаи и Забадани - в направлении Идлиба, сообщила оппозиционная организация Сирийский наблюдательный совет по правам человека, а также государственные СМИ Сирии. В данном случае эвакуация проводилась из городов, взятых под контроль оппозицией.
Если текущий этап эвакуации из городов, которые находятся в состоянии блокады с 2015 года, пройдет успешно, то подобные операции осуществят в других районах страны, откуда в течение двух месяцев можно будет вывезти около 30 тысяч человек в более безопасные зоны.
Договоренности об эвакуации были достигнуты конфликтующими сторонами при посредничестве Катара и Ирана. Процесс должен был начаться еще 4 апреля, однако все время откладывался. 12 апреля в рамках того же соглашения произошел обмен пленными между повстанцами и правительственными войсками.
Самое значимое
«Да, мы его спрашивали об этом», — сказал Богданов журналистам. По его словам, российский МИД выразил обеспокоенность в связи с инцидентом
Сообщения содержат свастику и хэштеги «нацистская Германия» и «нацистские Нидерланды», а также видеозапись с отрывками из выступлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана
Правозащитники опросили несколько десятков бывших охранников, судей, адвокатов и освобожденных узников. По их сведениям, с 2011 по 2015 год в тюрьме без суда было повешено более 13 тысяч человек
По словам источника, представители США заявили палестинскому премьер-министру Рами Хамдалле, что средства не могут быть перечислены в обозримом будущем
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Юлия Самойлова представит Россию на следующем «Евровидении» в 2018 Соответствующая договоренность уже достигнута с Европейским вещательным союзом (ЕВС). Об этом сообщил генеральный директор «Первого канала» российского телевидения Константин Эрнст 14 апреля
ЕАЭС и Иран не сумели договориться о зоне свободной торговли Об этом заявил журналистам по итогам заседания высшего Евразийского экономического совета первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
Суд в Армении отклонил иск блока ОРО с требованием признать недействительными итоги выборов Административный суд Армении 14 апреля отклонил иск блока «Оганян-Раффи-Осканян» (ОРО) с требованием признать недействительным решение ЦИК РА №157-А от 8 апреля 2017 года.
Во Владимире открылась выставка, посвященная Геноциду армян В российском городе Владимире открылась выставка «Армения – мое вдохновение», посвященная 102-й годовщине Геноцида армян 1915 года в Османской империи.