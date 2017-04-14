КНДР нанесет превентивный удар по объектам США в случае новых провокаций

PanARMENIAN.Net - КНДР нанесет превентивный удар по США и Южной Корее в случае, если Вашингтон пойдет на новые провокации. Об этом заявили в Генштабе КНДР, передает РБК со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР.

Причиной превентивного удара могут стать «политические, экономические и военные провокации» со стороны США и их союзников. При этом, что именно Пхеньян подразумевает под этими провокациями в Генштабе не уточнили. «Провокационные происки будут решительно сорваны сверхмощным ответом со стороны нашей армии и народа», — подчеркивается в сообщении Генштаба.

Северокорейские военные подчеркивают, что США выбрали путь «санкций и силового давления» на Пхеньян. В частности, в заявлении Генштаба упоминается угроза развертывания тактического ядерного оружия США в Южной Корее и планы ликвидации лидера КНДР Ким Чен Ына, о которых 8 апреля сообщил телеканал NBC.

Кроме того, в генштабе КНДР назвали приоритетные цели возможного превентивного удара. Атаке со стороны сил Северной Кореи могут подвергнуться американские военные базы в Японии, Южной Корее и резиденции президента в Сеуле. «Оплот зла будет уничтожен буквально за несколько минут», — подчеркивается в сообщении. Северокорейские военные также пообещали уничтожить и авианосец ВМФ США, направленный к берегам Корейского полуострова.

Ранее 14 апреля телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке США сообщил, что Вашингтон готов нанести удар по Северной Корее в том случае, если КНДР проведет очередное ядерное испытание. По информации американской разведки, провести испытание ядерного оружия Пхеньян может уже в эти выходные. При этом источники отметили, что эсминцы, оснащенные крылатыми ракетами и готовые к удару, находятся на расстоянии 500 км от ядерного полигона.

На угрозу удара со стороны США в интервью Associated Press ответил заместитель министра иностранных дел КНДР Риола Хан. Он подчеркнул, что КНДР не намерена «сидеть, сложа руки» в условиях сложившейся ситуации. При этом ответственность за эскалацию ситуацию в МИД КНДР возложили на США и лично Дональда Трампа. При этом замглавы МИД КНДР заявил, что северокорейское руководство произведет ядерное испытание тогда, когда посчитает нужным.

Ранее 9 апреля стало известно, что США направили авианосную ударную группу к берегам Корейского полуострова. В состав группы вошел авианосец USS Carl Vinson. Отправку ударной группы кораблей в Вашингтоне объяснили ядерной угрозой со стороны Северной Кореи.