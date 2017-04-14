Ереванский театр кукол рассказал библейскую историю языком пластики на фестивале в Петербурге

PanARMENIAN.Net - Ереванский театр кукол имени Ованеса Туманяна на 19-м международном театральном фестивале в Санкт-Петербурге показал пластический спектакль «Иона».

Ежегодно на смотр съезжаются русскоязычные труппы из ближнего и дальнего зарубежья, чтобы представить свои лучшие постановки. Многие из них необычны, изобретательны и по праву могут считаться экспериментальными.

Молодой режиссер Нарине Григорян сумела превратить одно из самых известных библейских преданий в масштабное размышление о судьбе человека, о страхах, ответственности, крушении надежд, потерях и обретениях, сообщает телеканал «Культура».

«Артисты Ереванского театра кукол приехали на фестиваль... без кукол. В театре, чья история насчитывает более 80-ти лет, уже давно экспериментируют - выпускают постановки на стыке жанров - кукольного театра, драмы, балета. Спектакль «Иона», основанный на библейском сюжете, не исключение.

«Мне всегда не нравился тот подход, который к Библии есть. Это что-то или слишком детское, или слишком проповедническое. А мне хотелось показать многогранность Библии. Ведь одно предложение Библии может служить источником целого произведения», - объясняет режиссер Нарине Григорян.

Все события происходят на небольшом пятачке огромной сцены «Балтийского дома». Здесь же, полукругом, умещаются и зрители. Плавание на корабле, страшная буря, заточение в чреве кита, - обо всех этих событиях артисты рассказывают языком пластики.

«Это очень трудно физически, потому что требуется очень много большой физической силы. Но есть такие сцены, когда как бы все становятся Ионой, чтобы сильнее становилась сцена», - говорит исполнитель роли Ионы Нарек Багдасарян.

Библейские тексты звучат со сцены без каких-либо изменений. Персонажи, произносившие в начале лишь отдельные звуки, постепенно учатся не просто говорить, но и сочувствовать, сопереживать.

«Поскольку вначале было Слово, то и спектакль о том, как научиться говорить, как быть понятым. Как пожертвовать собой ради спасения людей», - отмечает художественный руководитель Ереванского театра кукол имени Туманяна Рубен Бабаян.

«Спектакль «Иона» - одна из последних премьер ереванского театра. И по реакции публики понятно, что спектаклю уготована долгая и счастливая судьба», - говорится репортаже.