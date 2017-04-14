Во Владимире открылась выставка, посвященная Геноциду армян

PanARMENIAN.Net - В российском городе Владимире открылась выставка «Армения – мое вдохновение», посвященная 102-й годовщине Геноцида армян 1915 года в Османской империи, сообщает Vesti.ru.

В экспозицию вошли работы 10 современных художников, которых в те или иные годы вдохновляла Армения.

Отмечается, что среди участников выставки – такие мастера как Вилен Каракашев, Сергей Сарумян, Гагик Анташян, Виктор Лещенко, Юрий Оганесян и другие.

Заслуженный художник России Вилен Каракашев представит на выставке 24 свои работы, в частности, картину «Спитак».

Мероприятие проходит в Центре изобразительных искусств и продлится до 9 мая 2017 года.