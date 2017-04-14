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В столице Шри-Ланки гора мусора обрушилась на лачуги местных жителей: Есть пострадавшие

В столице Шри-Ланки гора мусора обрушилась на лачуги местных жителей: Есть пострадавшие
14 апреля 2017 - 18:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Гигантская гора мусора на одной из свалок столицы Шри-Ланки Коломбо обрушилась на находившиеся у ее подножия лачуги.

Несколько строений повреждены. Два человека человека получили травмы, они госпитализированы. Пока неизвестно, есть ли под завалами еще люди, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily News.

Об инциденте проинформирован президент страны Майтрипала Сирисена. Он поручил профильным ведомствам оказать помощь пострадавшим и меры, необходимые для ликвидации последствий происшествия.

12 марта в на свалке в пригороде эфиопской столицы Аддис-Абебы произошел обвал мусора. Оползень из отбросов накрыл несколько как временных домов, так и бетонных. В результате погибли 60 человек — местные жители и рабочие.

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Lenta.ru: В Коломбо гора мусора обрушилась на лачуги местных жителей
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