ЕАЭС и Иран не сумели договориться о зоне свободной торговли
14 апреля 2017 - 18:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Временное соглашение по зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС пока не подписано, страны Евразийского союза не удовлетворены ответом ИРИ. Об этом заявил журналистам по итогам заседания высшего Евразийского экономического совета первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.
На заседании присутствовали все пять лидеров стран ЕАЭС: президент России Владимир Путин, Белоруссии — Александр Лукашенко, Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Армении — Серж Саргсян, Киргизии — Алмазбек Атамбаев.Также в нем принимает участие и президент Молдавии Игорь Додон и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.
«Нет, не подписано. Но надо работать, потому что страны не удовлетворены ответом иранской стороны», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, подписано ли соглашения между ЕАЭС и Ираном, передает РИА Новости.
Ранее президент Армении Серж Саргсян на заседании ЕАЭС заявил, что экспорт армянских товаров на евразийский рынок вырос на 65% в 2016 году.
Заседание ЕАЭС вел президент председательствующей в Организации страны - Кыргызской Республики - Алмазбек Атамбаев. В ряду десятка вопросов повестки президентам государств-членов ЕАЭС был представлен доклад «О реализации Основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2015-2016 годы», обсуждены основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов Евразийского экономического союза на 2017-2018 годы, документы о представлении Высшему совету кандидатов в члены коллегии Евразийской экономической комиссии, о внесении изменений в рабочий регламент Евразийской экономической комиссии.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международное интеграционное объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Оно функционирует с 1 января 2015 года.
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