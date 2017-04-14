Юлия Самойлова представит Россию на следующем «Евровидении» в 2018
14 апреля 2017 - 19:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Российская певица Юлия Самойлова, которая не поедет на «Евровидение» в Киев в мае, примет участие в следуюшем конкурсе в 2018 году.
Соответствующая договоренность уже достигнута с Европейским вещательным союзом (ЕВС). Об этом сообщил генеральный директор «Первого канала» российского телевидения Константин Эрнст 14 апреля, пишет Deutsche Welle.
Ранее «Первый канал» отказался от трансляции «Евровидения» в Киеве из-за отказа Украины допустить на конкурс Самойлову.
Украина запретила Самойловой въезд в страну на три года за несогласованное с Киевом посещение аннексированного Крыма. Это решение киевских властей вызвало весьма неоднозначную реакцию в Европе. Все попытки ЕВС урегулировать конфликт вокруг участия Юлии Самойловой в «Евровидении» в Киеве окончились провалом.
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