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Юлия Самойлова представит Россию на следующем «Евровидении» в 2018

Юлия Самойлова представит Россию на следующем «Евровидении» в 2018
14 апреля 2017 - 19:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Российская певица Юлия Самойлова, которая не поедет на «Евровидение» в Киев в мае, примет участие в следуюшем конкурсе в 2018 году.

Соответствующая договоренность уже достигнута с Европейским вещательным союзом (ЕВС). Об этом сообщил генеральный директор «Первого канала» российского телевидения Константин Эрнст 14 апреля, пишет Deutsche Welle.

Ранее «Первый канал» отказался от трансляции «Евровидения» в Киеве из-за отказа Украины допустить на конкурс Самойлову.

Украина запретила Самойловой въезд в страну на три года за несогласованное с Киевом посещение аннексированного Крыма. Это решение киевских властей вызвало весьма неоднозначную реакцию в Европе. Все попытки ЕВС урегулировать конфликт вокруг участия Юлии Самойловой в «Евровидении» в Киеве окончились провалом.

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Deutsche Welle: Юлия Самойлова примет участие в "Евровидении-2018"
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