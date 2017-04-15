ВС Азербайджана произвели более 400 выстрелов в направлении армянских позиций НКР

PanARMENIAN.Net - В ночь с 14 на 15 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня 25 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

За указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 400 выстрелов.

Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций.

В ночь с 13 на 14 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 45 раз.В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 620 выстрелов.