ВС Азербайджана произвели более 400 выстрелов в направлении армянских позиций НКР
15 апреля 2017 - 10:32 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь с 14 на 15 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня 25 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики, НКР).
За указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций свыше 400 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий, продолжая осуществлять надежную оборону боевых позиций.
В ночь с 13 на 14 апреля Азербайджан на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских ВС из разнокалиберного стрелкового оружия нарушил режим прекращения огня свыше 45 раз.В указанный период ВС Азербайджана произвели в направлении армянских позиций около 620 выстрелов.
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