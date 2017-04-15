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Кадры с участием Кэрри Фишер не появятся в девятом эпизоде «Звездных войн»

Кадры с участием Кэрри Фишер не появятся в девятом эпизоде «Звездных войн»
15 апреля 2017 - 11:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Актриса Кэрри Фишер, исполнительница роли принцессы Леи в «Звездных войнах», не появится в девятом эпизоде киносаги, как сообщил ранее брат актрисы. По словам главы Lucasfilm (кинокомпания, основанная режиссером серии Джорджем Лукасом) Кэтлин Кеннеди, Тодд Фишер «что-то перепутал».

«Тодд, наверное, запутался, потому что мы все закончили в восьмом эпизоде. Кэрри там просто феноменальная. Мы очень рады, что нам удалось закончить съемки летом. К сожалению, Кэрри ушла из жизни», - рассказала - глава компании, пишет Life.ru.

«К сожалению, она не появится в девятом эпизоде. Но мы увидим много Кэрри в восьмом», - добавила Кеннеди.

Она при этом выразила большую радость в связи с тем, что съемочной группе удалось завершить съемки восьмого эпизода, в котором зрители смогут увидеть любимого персонажа. Премьера фильма «Звездные войны. Эпизод VIII: Последние джедаи» назначена на декабрь 2017 года.

Ранее семья актрисы сообщила, что дала согласие Lucasfilm на использование отснятого материала в финальной трилогии.

Кэрри Фишер скончалась в возрасте 60 лет после перенесенного инфаркта. Спустя сутки мать Фишер — актриса Дебби Рейнольдс, известная по роли в мюзикле «Поющие под дождем», — скончалась после инсульта в возрасте 84 лет.

Ссылки по теме:
AceShowbiz. Carrie Fisher Won't Appear in 'Star Wars Episode IX'
Life.ru: Lucasfilm: Кэрри Фишер не появится в девятом эпизоде "Звёздных войн"
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