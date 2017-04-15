В Петербурге проходит выставка современной армянской художницы Гюльнары Сарибекян

PanARMENIAN.Net - В Петербургской арт-галерее «Невский, 8» проходит выставка Armenia современной художницы Гюльнары Сарибекян.

Как отмечают организаторы, её работы можно встретить на известных арт-площадках России и мира.

«На выставке Armenia вы погрузитесь в удивительный мир и культуру Южного Кавказа, приоткроете для себя завесу далекой азии, и посмотрите на быт и культуру армян через призму искусства», - говорится в сообщении.

«Жизнь Гюльнары Сарибекян была наполнена самыми невероятными, порой даже непростыми событиями: в 1988 году в Армении она находилась в эпицентре землетрясения (Спитакское замелетрясение 1988 года – ред.). После этого Гюльнара начала организовывать выставки в разных странах, а вырученные с них деньги направляла в фонд помощи нуждающимся детям», - отмечают организаторы.

Отмечается, что художница за свою деятельность награждена медалью «Материнская благодарность».

«Талант Гюльнары многогранен: она пишет пейзажи, натюрморты, композиционные работы и лики святых. В своих работах Гюльнара Сарибекян воплощает душевную чистоту и безграничную любовь к родине», - подчеркивают организаторы мероприятия.

Выставка продлится до 20 апреля.

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