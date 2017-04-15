Посол Армении в РФ: В случае необходимости Ереван применит «Искандеры» без согласования с Москвой
15 апреля 2017 - 10:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Балансу сил в регионе, в первую очередь, угрожают милитаристические стремления Азербайджана и его воинствующая политика. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил посол Армении в России Вардан Тоганян.
«Здесь дело не в количестве вооружений и не в их качестве, а именно в том, какую политику мы ведем. Мы ведем политику приверженности международным соглашениям по соблюдению мира и прекращению огня, или мы все-таки ведем политику по наращиванию военного потенциала и решения этого вопроса военным путем?», - отметил посол.
По его словам, оппоненты Армении (Азербайджан – ред.) стремятся уйти от своих международных обязательств, в первую очередь, по полному и последовательному прекращению огня, которое худо-бедно соблюдалось в последние годы.
«Мы видим милитаризацию Азербайджана, и сотрудничество в этой сфере и с Россией, потому что не только мы сотрудничаем с Москвой, но и Баку. Видим и сотрудничество с другими игроками - с Турцией и Израилем», - заявил Тоганян.
Он напомнил, что в апреле 2016 года в Арцахе ((Нагорно-Карабахской Республике) произошла кровопролитная четырехдневная (апрельская) война, в результате которой погибли сотни человек, были уничтожены деревни на границе.
«Это происходило в течение года и не только на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, но и на границе с Арменией – на северо-западных участках, которые далеки от территории Карабаха», - заявил армянский дипломат.
По его словам, Ереван считает, что только соблюдение международных обязательств по сохранению мира и стремлению к политическому диалогу можно сохранить стабильность в регионе.
«Идеология милитаризма ни к чему хорошему не приведет. Поэтому полученное нами оружие – «Искандеры» - служит исключительно для обеспечения безопасности наших граждан. И президент Армении недавно недвусмысленно и открыто заявил, что, если возникнет угроза безопасности наших границ и наших граждан, то – да, это оружие будет применено», - подчеркнул посол.
Вместе с тем, он отметил, что принципиальная идеология Армении заключается в соблюдении исключительно мирного процесса, а решение конфликта должно быть именно политическим.
Говоря об вопросе управления комплексами «Искандер», посол заявил, что это оружие находится у вооруженных сил Армении, соответственно управление осуществляется вооруженными силами Армении.
«Опять же, исходя из заявления президента, в случае возникновения угрозы, как верховный главнокомандующий он вправе задействовать соответствующие вооружения. Несмотря на то, что у нас создана объединенная военная группировка с Россией, у нас существует объединенная система ПВО, и происходит координация по многим вопросам, если речь идет о принятии решения о применении того оружия, которое находится на вооружении нашей армии, то оно будет приниматься армянской стороной», - сказал Тоганян.
«Искандеры» экспортной модификации «Э», дальность поражения цели которой составляет 300 км, были впервые продемонстрированы 21 сентября на военном параде в Ереване в честь 25-летия независимости Армении. Однако, по некоторым данным, они поступили на вооружение армянской армии еще раньше и были приведены в боеготовность во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.
Известно, что в 2016 годуАрмения импортировала из России 4 ракетных комплекса «Искандер».Закуп «Искандеров» не был предусмотрен в рамках заключенного в 2015 году между Арменией и Россией кредитного договора, согласно которому Москва должна предоставить $200 млн в кредит на приобретение оружия.
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Об этом сообщается в распространенном партией заявлении.
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