Армянские боксеры привезли 3 золотые медали из Тбилиси
15 апреля 2017 - 12:40 AMT
PanARMENIAN.Net - На международном турнире по боксу имени Давида Квачадзе, состоявшемся в столице Грузии Тбилиси, трое из 5 представителей Армении, вошедших в финал, победили и удостоились золотых медалей. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Армении.
Золото завоевали Вагэ Мадалян, весовая категория 52 кг, Ованнес Бачков, весовая категория 64 кг и Арман Дарчинян, весовая категория 75 кг.
Гаспар Бабаханян (49 кг) и Генрих Саргсян (91 кг) потерпели неудачу в финальном бою и удостоились серебряных медалей, а Грайр Шахвердян, весовая категория 60 кг, и Владимир Маргарян, весовая категория 69 кг, стали бронзовыми медалистами турнира.
В Тбилиси Армению представляли 8 боксеров.
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