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Вышел первый тизер восьмого эпизода «Звездных войн» (видео)

Вышел первый тизер восьмого эпизода «Звездных войн»
 15 апреля 2017 - 11:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Вышел новый тизер картины «Звездные войны: Последние джедаи», в котором Люк Скайуокер предстает спустя 34 года.

Видео опубликовали студии Walt Disney Pictures и Lucasfilm. Сценарий фильма написал Райан Джонсон, он же сел в режиссерское кресло. События картины продолжат историю «Звездных войн: Пробуждения силы», пишет Rosbalt.

В картине снялись: Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Марк Хэммил, покойная Кэрри Фишер, Оскар Айзек, Донал Глисон, Адам Драйвер, Гвендолин Кристи. Из новичков в картине – Бенисио Дель Торо, Лора Дерн, Том Харди и Келли Мари Трэн.

«Звездные войны: Последние джедаи» выйдут в прокат 14 декабря 2017 года.

В мае 2018-го на экраны выйдет спин-офф, посвященный одному из главных персонажей серии, контрабандисту Хану Соло. Проект еще не получил официального названия. Девятый эпизод «Звездных войн» (также без названия) появится на экранах в мае 2019 года.

Ссылки по теме:
AceShowbiz. 'Star Wars: The Last Jedi' First Teaser, New Poster and New Character Details Are Unveiled!
Rosbalt: Появился новый тизер картины «Звездные войны: Последние джедаи» (видео)
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