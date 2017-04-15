Вышел первый тизер восьмого эпизода «Звездных войн»

PanARMENIAN.Net - Вышел новый тизер картины «Звездные войны: Последние джедаи», в котором Люк Скайуокер предстает спустя 34 года.

Видео опубликовали студии Walt Disney Pictures и Lucasfilm. Сценарий фильма написал Райан Джонсон, он же сел в режиссерское кресло. События картины продолжат историю «Звездных войн: Пробуждения силы», пишет Rosbalt.

В картине снялись: Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Марк Хэммил, покойная Кэрри Фишер, Оскар Айзек, Донал Глисон, Адам Драйвер, Гвендолин Кристи. Из новичков в картине – Бенисио Дель Торо, Лора Дерн, Том Харди и Келли Мари Трэн.

«Звездные войны: Последние джедаи» выйдут в прокат 14 декабря 2017 года.

В мае 2018-го на экраны выйдет спин-офф, посвященный одному из главных персонажей серии, контрабандисту Хану Соло. Проект еще не получил официального названия. Девятый эпизод «Звездных войн» (также без названия) появится на экранах в мае 2019 года.