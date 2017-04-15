Вышел первый тизер восьмого эпизода «Звездных войн» (видео)
15 апреля 2017 - 11:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Вышел новый тизер картины «Звездные войны: Последние джедаи», в котором Люк Скайуокер предстает спустя 34 года.
Видео опубликовали студии Walt Disney Pictures и Lucasfilm. Сценарий фильма написал Райан Джонсон, он же сел в режиссерское кресло. События картины продолжат историю «Звездных войн: Пробуждения силы», пишет Rosbalt.
В картине снялись: Дэйзи Ридли, Джон Бойега, Марк Хэммил, покойная Кэрри Фишер, Оскар Айзек, Донал Глисон, Адам Драйвер, Гвендолин Кристи. Из новичков в картине – Бенисио Дель Торо, Лора Дерн, Том Харди и Келли Мари Трэн.
«Звездные войны: Последние джедаи» выйдут в прокат 14 декабря 2017 года.
В мае 2018-го на экраны выйдет спин-офф, посвященный одному из главных персонажей серии, контрабандисту Хану Соло. Проект еще не получил официального названия. Девятый эпизод «Звездных войн» (также без названия) появится на экранах в мае 2019 года.
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