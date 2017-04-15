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Берлинский террорист получал приказы напрямую от члена ИГ

Берлинский террорист получал приказы напрямую от члена ИГ
15 апреля 2017 - 12:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Тунисец Анис Амри, совершивший в декабре 2016 года теракт в Берлине, получал указания напрямую от члена террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) по имени Абу Бараа аль-Ираки.

Аль-Ираки занимается организацией зарубежных операций боевиков и известен немецким спецслужбам по другим делами в отношении террористов, прибывших из-за границы под видом беженцев, пишет Deutsche Welle со ссылкой на журнал Der Spiegel.

Издание отмечает, что немецкие власти получили соответствующую информацию от правоохранительных органов Объединенных Арабских Эмиратов еще 8 января и сейчас проверяют ее.

Анис Амри 19 декабря 2016 года угнал грузовик и направил его в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. В результате теракта погибли 12 человек, около 50 были ранены. Амри был объявлен в международный розыск и 23 декабря убит в Милане полицейскими. Как выяснилось позднее, Амри находился в поле зрения полиции Германии как представляющий потенциальную угрозу общественной безопасности.

Тунисец приехал в Германию в 2015 году и подал прошение о политическом убежище. В июне 2016 года он получил официальный отказ. Миграционные власти собирались его депортировать, однако не смогли этого сделать, поскольку не получили из Туниса документы, подтверждающие его личность. Они пришли только 21 декабря - спустя два дня после теракта.

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Deutsche Welle: Берлинский террорист получал приказы непосредственно от ИГ
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