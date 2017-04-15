Apple получила разрешение на испытания беспилотных автомобилей

PanARMENIAN.Net - Американская компания Apple получила лицензию на испытания беспилотных автомобилей на дорогах Калифорнии.

Разрешающие документы выдало Управление транспортных средств Калифорнии; в них указаны три гибридных автомобиля Lexus RX450h 2015 года выпуска и шесть водителей-испытателей, пишет N+1 со ссылкой на TechCrunch.

Подробности о системе автопилота Apple пока не раскрываются. Также ничего не уточняется о плане испытаний беспилотных автомобилей, принадлежащих компании. Следует отметить, что ранее для тестирования беспилотных технологий автомобили Lexus RX450h 2015 года выпуска использовала и компания Google.

В декабре 2016 года Apple опубликовала открытое письмо к Национальной администрации безопасности дорожного движения США. В нем компания официально подтвердила, что работает над созданием системы автопилота для автомобилей, и призвала разработчиков такого оборудования объединить усилия и делиться накопленным опытом.

В конце 2016 года стало известно, что Apple отказалась от постройки собственного беспилотного автомобиля, разработка которого велась в рамках проекта «Титан». При этом в компании заявили, что она продолжит работу над системой автопилота для автомобилей.