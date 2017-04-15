США начали испытания новейшей ядерной бомбы
15 апреля 2017 - 12:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) и ВВС США начали квалификационные испытания новейшей, 12-й, модификации управляемой ядерной бомбы B61. Как сообщило NNSA, испытания были проведены 14 марта на полигоне «Тонопа» в штате Невада.
Испытания проводились без ядерного заряда. Бомба B61-12 была сброшена с истребителя F-16, в ходе чего проверялись как неядерные характеристики вооружения, так и возможности этого боевого самолета при использовании новой модификации B61, пишет Deutsche Welle.
Квалификационные тесты будут осуществляться еще в течение ближайших трех лет, после чего к марту 2020 года B61-12 поступит на вооружение американской армии. Ранее, в 2015 году, военные уже провели три успешных предварительных теста этой бомбы.
Ядерная бомба B61 находится на вооружении ВВС США с 1968 года, и на данный момент американская армия располагает четырьмя ее модификациями, которые планируется заменить на B61-12.
Журнал Der Spiegel в августе 2016 года писал, что США планируют заменить размещенные на немецкой базе в Бюхеле старые модификации бомбы B61 на новую, когда она пройдет все испытания. Для этого также, по данным СМИ, проводится модернизация истребителей-бомбардировщиков Tornado, чтобы они были совместимы с B61-12.
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