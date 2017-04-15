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Наводнение в Иране: 17 погибших, около 40 пострадавших

Наводнение в Иране: 17 погибших, около 40 пострадавших
15 апреля 2017 - 12:33 AMT

PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 17 человек стали жертвами наводнения на северо-западе Ирана. Об этом сообщил глава управления по кризисным ситуациям провинции Восточный Азербайджан Халил Саейи.

Еще 37 человек пострадали в результате наводнения, а около 20 числятся пропавшими без вести.

«На данный момент в области Аджабшир были найдены тела 14 человек, тела еще троих были извлечены из-под воды в округе Азершахр», — сказал он, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал IRIB.

Поисково-спасательные операции продолжаются, отметил он.

Наводнения также произошли в Тебризе, Бинабе, Азерзаре, Мараге и Ахаре. Информация о погибших и пострадавших в этих городах отсутствует.

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Ria.ru: Жертвами наводнения в Иране стали по меньшей мере 17 человек
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