Наводнение в Иране: 17 погибших, около 40 пострадавших
15 апреля 2017 - 12:33 AMT
PanARMENIAN.Net - По меньшей мере 17 человек стали жертвами наводнения на северо-западе Ирана. Об этом сообщил глава управления по кризисным ситуациям провинции Восточный Азербайджан Халил Саейи.
Еще 37 человек пострадали в результате наводнения, а около 20 числятся пропавшими без вести.
«На данный момент в области Аджабшир были найдены тела 14 человек, тела еще троих были извлечены из-под воды в округе Азершахр», — сказал он, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал IRIB.
Поисково-спасательные операции продолжаются, отметил он.
Наводнения также произошли в Тебризе, Бинабе, Азерзаре, Мараге и Ахаре. Информация о погибших и пострадавших в этих городах отсутствует.
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