В Москве состоится приуроченный к 102-ой годовщине Геноцида армян мемориальный вечер
15 апреля 2017 - 13:29 AMT
PanARMENIAN.Net - 18 апреля в Большом зале Центрального дома литераторов в Москве состоится мемориальный вечер «Помню и требую», приуроченный к 102-ой годовщине Геноцида армян в Османской империи.
Это совместное мероприятие организации «Диалог» (председатель – Юрий Навоян), Ассоциации Армянской Молодежи Москвы (председатель – Андраник Овсепян) и Международного музыкального проекта «Тайны Армении» (руководитель – Микаел Айрапетян).
В мемориальном вечере примут участие представители фракций Государственной Думы РФ, дипломаты, представители национальных диаспор, общественных объединений, деловых кругов и деятели культуры. В художественной части мероприятия прозвучат произведения армянских композиторов.
Этим мероприятием российское общество воздает должное памяти невинных жертв геноцида армян, выражает содействие международным усилиям Армении и России, направленным на признание и осуждение геноцида, а также предотвращение повторения этого международного преступления.
Самое значимое
Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
После того как документ вступит в силу, гражданам Армении будет засчитываться стаж легальной работы в России, Казахстане, Киргизии и Белоруссии, и они смогут получать полноценные пенсии на родине
Подразделения Армнии обороны НКР продолжают осуществлять тщательный контроль за наземными и воздушными границами Арцаха и принимать превентивные меры в случае необходимости
Partner news
Самое читаемое в разделе
Сюжет
Последние новости
Ученые создали устройство, собирающее питьевую воду из воздуха Ученые из Массачусетского технологического института разработали устройство, позволяющее получать чистую воду из окружающего воздуха.
Мхитарян вошел в состав символической сборной недели Лиги Европы от WhoScored В список 11 игроков вошел также полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян
Новое признательное письмо с датой и местом следующего теракта появилось в деле о взрыве в Дортмунде Федеральная прокуратура Германии проверяет письмо на подлинность. Представитель ведомства подтвердила получение письма, однако отказалась давать ему оценку
Наводнение в Иране: 17 погибших, около 40 пострадавших «На данный момент в области Аджабшир были найдены тела 14 человек, тела еще троих были извлечены из-под воды в округе Азершахр», — сказал он