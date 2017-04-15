В Москве состоится приуроченный к 102-ой годовщине Геноцида армян мемориальный вечер

PanARMENIAN.Net - 18 апреля в Большом зале Центрального дома литераторов в Москве состоится мемориальный вечер «Помню и требую», приуроченный к 102-ой годовщине Геноцида армян в Османской империи.

Это совместное мероприятие организации «Диалог» (председатель – Юрий Навоян), Ассоциации Армянской Молодежи Москвы (председатель – Андраник Овсепян) и Международного музыкального проекта «Тайны Армении» (руководитель – Микаел Айрапетян).

В мемориальном вечере примут участие представители фракций Государственной Думы РФ, дипломаты, представители национальных диаспор, общественных объединений, деловых кругов и деятели культуры. В художественной части мероприятия прозвучат произведения армянских композиторов.

Этим мероприятием российское общество воздает должное памяти невинных жертв геноцида армян, выражает содействие международным усилиям Армении и России, направленным на признание и осуждение геноцида, а также предотвращение повторения этого международного преступления.