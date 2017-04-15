Мхитарян вошел в состав символической сборной недели Лиги Европы от WhoScored
15 апреля 2017 - 13:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Статистический ресурс WhoScored составил символическую сборную четвертьфинала Лиги Европы.
В список 11 игроков вошел также полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.
Капитан сборной Армении Генрих Мхитарян признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (1:1) по версии УЕФА.
Армянский футболист на 36-й минуте вывел манкунианцев вперед. Его команда лидировала большую часть встречи, но пропустила ответный мяч на 86-й минуте. В активе Генриха уже четыре гола в семи матчах Лиги Европы текущего сезона.
В нынешнем сезоне 28-летний Мхитарян провел за «Манчестер Юнайтед» 31 матч во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
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