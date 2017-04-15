Тысячи паломников со всего мира ожидают схождение Благодатного огня в Иерусалиме
15 апреля 2017 - 14:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Паломники из многих стран пришли 15 апреля в храм Гроба Господня в Иерусалиме. После нескольких часов молитвенного стояния верующие ожидают увидеть чудо схождения Благодатного огня.
Сотни паломников приехали сюда из Армении и стран СНГ, передает ТАСС.
Храм Гроба Господня, возведенный по преданию на месте погребения Иисуса Христа, вмещает более 10 тысяч человек. До схождения Благодатного огня верующие стоят в храме от трех до пяти часов и еще несколько часов на богослужении уже после. Первыми загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса Христа.
Отмечается, что Благодатный огонь никогда не становился причиной пожара.
Первые минуты горения огонь не обжигает - верующие символично умываются им, даже известны случаи исцеления ран на теле.
Чтобы пресекать попытки спекуляций на теме подлинности схождения Благодатного огня, установлен особый надзор за происходящим. Кувуклия - часовня в центре храма, скрывающая непосредственно пещеру Гроба Господня, где находится особо почитаемая всеми христианами плита, под которой располагалось место погребения Иисуса Христа, предварительно проверяется. В ней не должно быть ничего, что может спровоцировать возгорание. В полдень проходит церемония опечатывания Кувуклии.
Особый хранитель Гроба Господня в сопровождении мусульманской (непредвзятой к христианской традиции) стражи трижды обходит вокруг святыни. Только после этого в 14.00 разоблаченные до подрясников патриарх Феофил III и армянский прелат проходят в Кувуклию, где сходит Благодатный огонь. За всю историю никому не удалось «разоблачить» чудо схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки.
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