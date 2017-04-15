Ученые создали устройство, собирающее питьевую воду из воздуха
15 апреля 2017 - 14:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые из Массачусетского технологического института разработали устройство, позволяющее получать чистую воду из окружающего воздуха передает gazeta.ru со ссылкой на журнал Science.
Устройство способно давать воду при относительной влажности воздуха 20% и выше, для работы оно использует солнечный свет. В основе устройства лежит использование металлоорганических каркасных структур, измельченных до состояния пыли, разработанных в Калифорнийском университете в Беркли.
Вода, содержащаяся в воздухе, связывается с поверхностью этой пыли, затем под действием света испаряется и оседает на конденсаторе.
Испытания показали, что при влажности 20–30% устройство способно собирать до 3 литров воды за 12 часов.
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