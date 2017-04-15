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В Брюсселе рассматривают «норвежскую модель» для выхода Британии из ЕС

В Брюсселе рассматривают «норвежскую модель» для выхода Британии из ЕС
15 апреля 2017 - 15:04 AMT

PanARMENIAN.Net - В Брюсселе рассматривают более мягкий вариант выхода Великобритании из Евросоюза, взяв за основу отношения Норвегии и ряда других стран с ЕС, передает Gazeta.ru со ссылкой на Politico.

План предусматривает, что Британия вступит в Европейскую ассоциацию свободной торговли (EFTA), членами которой являются Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн, ведущие свободную торговлю между собой.

После этого Британия сможет подать заявку на членство в Европейской экономической зоне (EEA). Это впоследствии даст стране свободный доступ на европейский рынок.

Как отмечается, подобный вариант, называемый «норвежской моделью», позволит снизить негативные экономические последствия выхода Британии из ЕС и сохранить торговые связи.

Ранее стало известно, что британское правительство преобразует законодательство ЕС в национальное после Brexit.

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Gazeta.ru: Брюссель рассматривает «норвежскую модель» для выхода Британии из ЕС
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