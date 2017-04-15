Участник «Сасна црер» Арутюнян переведен в реабилитационный центр Красного Креста
15 апреля 2017 - 15:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Участник группы «Сасна црер» («Неистовые из Сасуна») Ованнес Арутюнян 15 апреля переведен в Международный реабилитационный центр Армянского Красного Креста. Об этом заявила адвокат Арутюняна – Айарпи Саркисян, сообщает Aysor.am.
«Сейчас Ованнес на консультации с врачом. Нога в таком состоянии, что необходимо реабилитационное лечение. У Ованнеса есть также жалобы на неприятные ощущения во внутренних органах – печени, почках, кишечнике. Общее состояние – очень плохое. С условиями содержания в Нубарашене мы все знакомы», - отметила она.
Адвокат подчеркнула, что Ованнес Арутюнян уже 9 месяцев не получал надлежащей медицинской помощи.
Вооруженная группа «Сасна црер» (Неистовые из Сасуна) 17 июля захватила полк ППС полиции в Ереване, требуя освободить содержащегося под арестом участника карабахской войны Жирайра Сефиляна, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении оружия.Группа удерживала здание полка 2 недели. 31 июля «Сасна црер» сдались властям, добровольно сложив оружие. В ходе этих событий погибли 3 правоохранителей, еще 6 получили ранения. В перестрелках с полицией были ранены также многие участники группы.
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