Поствыборный скандал в Армении: СК проверяет аудиозапись собрания сотрудников торговой сети депутата
15 апреля 2017 - 15:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Аудиозапись предполагаемого предвыборного собрания с сотрудниками SAS Group направлена в Специальную следственную службу Армении с целью проверки указанных в ней обстоятельств. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РА.
В холдинг SAS Group входят сеть супермаркетов, магазины одежды и обуви. Его учередитель Артак Саркисян.
12 апреля в ряде армянских СМИ и в социальных сетях стали активно обсуждать аудиозапись собрания с сотрудниками SAS Group, опубликованную на сайте Hayastan 24.
Согласно записи на одном из собраний компании SAS Group, принадлежащей семье депутата от Республиканской партии Армении Артака Саркисяна, слышно, как один из руководителей компании призывает сотрудников поддержать его кандидатуру на парламентских выборах. В записи звучат угрозы по отношению к тем, кто не обеспечит голоса на выборах (парламентские выборы 2 апреля – ред.). Говорится также, что сотрудники, которые «не принесут голоса» потеряют работу.
Генеральный прокурор Армении поручил проверить указанные в аудиозаписи обстоятельства.
Артак Саркисян баллотировался по рейтинговому списку от правящей Республиканской партии Армении (РПА), согласно результатам выборов, набрал достаточно высокий процент голосов избирателей, одержал победу в своем округе.
Парламентские выборы прошли в Армении 2 апреля, в парламент прошли правящая Республиканская партия Армении, блоки «Царукян» и «Елк», а также АРФ «Дашнакцутюн».
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