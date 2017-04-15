В Лас-Вегасе установили автоматы для раздачи бесплатных стерильных игл и шприцов наркозависимым

PanARMENIAN.Net - В Лас-Вегасе заработали автоматы для раздачи бесплатных наборов для наркозависимых. В наборах — стерильные иглы и шприцы.

Кроме игл и шприцов, наборы содержат контейнер для использованных игл, резиновый жгут, спиртовые тампоны, бандаж и брошюру с информацией о том, где можно пройти лечение от наркотической зависимости. Сейчас в городе установлено три автомата, в которых можно взять такие наборы, пишет TJ.

Чтобы иметь к ним доступ, наркозависимым необходимо зарегистрироваться и получить карточку с идентификатором. При этом не требуется раскрывать свои персональные данные. После регистрации обладатель карточки может бесплатно брать два набора в неделю.

Проект по раздаче бесплатных наборов для наркозависимых запустили, чтобы снизить распространенность таких инфекций, как ВИЧ и гепатит С. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), эти заболевания чаще всего передаются при использовании одних и тех же игл во время инъекций.

Проект будут финансировать за счет частных пожертвований.