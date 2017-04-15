Полция в Петербурге задержала девятого предполагаемого вербовщика террористов

PanARMENIAN.Net - Управление Следственного комитета по Петербургу задержало девятого подозреваемого в вербовке в террористические организации. Об этом сообщил представитель ведомства.

Ранее сообщалось, что в Петербурге были задержаны и заключены под стражу по подозрению в вовлечении в террористическую деятельность восемь выходцев из Средней Азии: братья Атабек и Азизбек Рустамов, Уула Исламбек Ойбек, Журабек Муратов, Бахадир Мадрахимов, Феруз Инаков, Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев.

«Девятый участник той же группы предполагаемых вербовщиков задержан вчера. Задержанные проверяются на причастность к теракту в метро», — сказал он, передает РИА Новости.

По версии следствия, с ноября 2015 года подозреваемые вербовали в Санкт-Петербурге преимущественно выходцев из Средней Азии «для совершения преступлений террористической направленности» и вовлекали их в деятельность запрещенных на территории РФ группировок «Джебхат-ан-Нусра» и «Исламское государство».

Ранее стало известно, что у следствия пока нет информации о возможной связи задержанных с совершенным терактом 3 апреля.

3 апреля в метро Санкт-Петербурга в вагоне поезда, следовавшего от станции «Сенная площадь» к «Технологическому институту», произошел взрыв, в результате которого погибли 14 человек. Установлено, что теракт совершил 22-летний смертник Акбаржон Джалилов — этнический узбек из Киргизии, несколько лет назад получивший российский паспорт.