Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

PanARMENIAN.Net - Благодатный огонь сошел в Великую субботу (15 апреля – ред.) накануне Пасхи, в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает ТАСС.

Сходит Благодатный огонь в Кувуклии - мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где и был, по преданию, погребен Иисус Христос. Это событие предваряет несколько часов молитв тысяч людей. От огня свечей патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III верующие подожгли свои свечи, и Благодатный огонь распространился по храму.

Гроб Господень - главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Это место было найдено посланцами римского императора Константина спустя три века после распятия. Каждый год, накануне Пасхи, здесь происходит чудо схождения Благодатного огня. Первыми загораются лампада и 33 свечи - по годам земной жизни Иисуса Христа.

За всю историю никому не удалось «разоблачить» чудо схождения Благодатного огня, несмотря на многочисленные попытки. Верующие полагают, что если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.

Конфессии армянской, греко-православной и римско-католической церквей отвечают за управление различных частейхрама Гроба Господня в Иерусалиме, однако совместно несут ответственность за святыню.