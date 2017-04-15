Обновление Windows 10 Creators станет доступно для 13 смартфонов
15 апреля 2017 - 17:10 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Microsoft официально объявила о том, какие именно смартфоны получат обновление Windows 10 Creators Update.
Итак, апдейт будет доступен только для 13 моделей смартфонов: Alcatel Idol 4S, Alcatel OneTouch Fierce XL, HP Elite x3, Microsoft Lumia 550, Microsoft Lumia 640, Microsoft Lumia 640 XL, Microsoft Lumia 650, Microsoft Lumia 950, Microsoft Lumia 950 XL, Mouse Computer MADOSMA Q601, SoftBank 503LV, Trinity NuAns NEO, VAIO Phone Biz, пишет Ferra.ru.
Как подчеркивает Microsoft, устройства, не вошедшие в этот список не получат официального обновления Windows 10 Creators Update, также как и будущих тестовых сборок в рамках Windows Insider Program.
Microsoft начала автоматически распространять Windows 10 Creators Update для пользователей ПК 11 апреля. Начиная с 25 апреля Windows 10 Creators Update постепенно станет доступен для смартфонов на базе Windows 10 Mobile.
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