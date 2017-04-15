Пользователи обнаружили способ включить секретный режим YouTube
15 апреля 2017 - 17:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Пользователь форума Reddit обнаружил скрытый темный режим интерфейса YouTube.
Отмечается, что тема оформления в темных тонах, вероятно, создана для тех, кто много времени проводит за просмотрами роликов и нуждается в фоне, который бы «позволил глазам отдохнуть».
Темную версию сайта можно активировать в последней версии браузера Google Chrome. Необходимо открыть вкладку Console инструментов разработчика (Ctrl+Shift+I для Windows и Option+Command+I на Mac), вставить текст document.cookie="VISITOR_INFO1_LIVE=fPQ4jCL6EiE" и нажать Enter.
После обновления страницы в главном меню появится пункт «ночной режим», передает Lenta.ru со ссылкой на The Verge.
YouTube официально не анонсировал новую функцию. Издание полагает, что она является одной из нескольких нововведений, которые сайт готовит для перезапуска.
В феврале 2016 года россиянин обнаружил в Facebook два скрытых смайлика, обозначающих эмоциональные реакции задолго до того, как они стали доступны всем пользователям. Оказалось, что нововведения были спрятаны в исходном коде одной из страниц Facebook.
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