Омбудсмен Карабаха: Европейские структуры должны быть вовлечены в жизнь Арцаха
15 апреля 2017 - 17:26 AMT
PanARMENIAN.Net - Омбудсмен Арцаха Рубен Меликян после переговоров с депутатами Европарламента о сотрудничестве между НКР и ЕС призвал общественные организации республики активизировать свою деятельность.
Отмечается, что в феврале и марте арцахский омбудсмен совершил поездку в Европу и США, где представил доклад об обострении карабахского конфликта в апреле 2016 года. 14 апреля он представил журналистам и членам неправительственных организации отчет о проведенных встречах в Европарламенте и с диаспорой в США.
В докладе, представленном в Европе и США, говорится, что в апреле 2016 года многие жители Арцаха были подвергнуты пыткам или убиты азербайджанскими военными, были зафиксированы случаи обезглавливания людей.
«Депутатам Европарламента были представлены множество свидетельств, фактов, фотографий и видеоматериалов обо всех этих случаях», - отметил омбудсмен, передает «Кавказский узел».
По его мнению, европейские структуры должны быть вовлечены в жизнь Арцаха. С евродепутатами Меликян обсудил возможность сотрудничества Арцаха с Европой и вопрос безопасности посетителей страны.
С армянской диаспорой в Америке Меликян провел порядка 38 встреч. Он отметил, что после апрельского обострения конфликта интерес диаспоры к Арцаху удвоился. Диаспора считает, что общественность Арцаха «должна принимать активное участие в представлении себя всему миру».
Меликян считает, что общественные организации Арцаха должны активизировать деятельность, потому что мировое сообщество и диаспора слишком мало с ними знакомы, а также призвал общественный сектор к партнерству с офисом омбудсмена.
Во время встречи с омбудсменом председатель общественной организации «Материнство» Асмик Микаелян заявила, что необходимо координировать действия общественных организаций Арцаха.
«При нашей демократии и свободе у нас это возможно. Необходимо, чтобы у властей, возможно, у омбудсмена, был представитель, который координировал бы нашу деятельность во внутренней и внешней политике страны. Я очень высоко ценю агитацию и пропаганду. Нужно создать информационную страницу, где будет информация о нашей деятельности», - предложила Микаелян.
В свою очередь, председатель Федерации профсоюзов Арцаха Ара Каграманян отметил, что телевидения и газет недостаточно, и необходимо использовать также возможности Интернета.
Председатель общественной организации беженцев Арцаха Саро Сарян подчеркнул, что до 2013 года в Арцахе были общественные организации, которые активно сотрудничали с международными структурами.
«Но после того, как в Азербайджане начались преследования общественных деятелей, было принято решение заморозить деятельность карабахских организаций, чтобы не создавать новых проблем для наших коллег», - сказал он.
Ранее омбудсмен Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики – ред.) Рубен Меликян представил доклад о военных преступлениях и зверствах Азербайджана во время эскалации карабахского конфликта в апреле 2016 года на форуме в Школе передовых международных исследований Пола Нитце исследовательского университета Джонса Хопкинса. Об этом сообщает «The Armenian Weekly» со ссылкой на сообщение «Армянского правового центра справедливости и прав человека» (ALC).
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Об этом она заявила в интервью британскому информационному агентству Press Association после премьеры в Лос-Анджелесе испано-американского фильма «Обещание» (The Promise, 2016), который посвящен трагическим событиям 1915 года.
«Для того, чтобы сделать фильм в Арцахе, должно быть внутреннее чувство, и я, несомненно, подумаю об этом», – сказал он
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