Рок-группа Nazareth и другие звезды выступят в рамках Батумского музыкального фестиваля

PanARMENIAN.Net - Знаменитая шотландская рок-группа Nazareth, американский рок-музыкант Тим Оуэнс, ранее лидировавий в Judas Priest, и экс-участник Rainbow, шотландец Дуги Уайт выступят в Батуми.

Всемирно известные музыканты сыграют для жителей и гостей столицы Аджарии в рамках Батумского музыкального фестиваля European Spring Sound. Он пройдет 21-25 апреля на сцене Батумского музыкального центра, пишет «Грузия-Online».

В Батуми легендарные рок-музыканты выступают не впервые. В июле 2016 года, на сцене того же Центра для грузинского зрителя играли рок-вокалист Nazareth Дэн Маккаферти, Дуги Уайт и Тимоти Оуэнс. На одной сцене вместе со звездами тогда выступили грузинские исполнители, а также симфонический оркестр Центра под управлением дирижера Звиада Болквадзе.

На фестивале также выступит Будапештский театр оперетты (Венгрия) с самой популярной опереттой венгерского композитора Имре Кальмана «Королева Чардаша».

Музыкальный фестиваль European Spring Sound проводится по инициативе правительства Аджарской АР и в целях более раннего открытия туристического сезона на Черноморском побережье.