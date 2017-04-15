Рок-группа Nazareth и другие звезды выступят в рамках Батумского музыкального фестиваля
15 апреля 2017 - 17:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Знаменитая шотландская рок-группа Nazareth, американский рок-музыкант Тим Оуэнс, ранее лидировавий в Judas Priest, и экс-участник Rainbow, шотландец Дуги Уайт выступят в Батуми.
Всемирно известные музыканты сыграют для жителей и гостей столицы Аджарии в рамках Батумского музыкального фестиваля European Spring Sound. Он пройдет 21-25 апреля на сцене Батумского музыкального центра, пишет «Грузия-Online».
В Батуми легендарные рок-музыканты выступают не впервые. В июле 2016 года, на сцене того же Центра для грузинского зрителя играли рок-вокалист Nazareth Дэн Маккаферти, Дуги Уайт и Тимоти Оуэнс. На одной сцене вместе со звездами тогда выступили грузинские исполнители, а также симфонический оркестр Центра под управлением дирижера Звиада Болквадзе.
На фестивале также выступит Будапештский театр оперетты (Венгрия) с самой популярной опереттой венгерского композитора Имре Кальмана «Королева Чардаша».
Музыкальный фестиваль European Spring Sound проводится по инициативе правительства Аджарской АР и в целях более раннего открытия туристического сезона на Черноморском побережье.
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