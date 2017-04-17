Десант возглавляемой США коалиции высадился под сирийским Дейр-эз-Зором
17 апреля 2017 - 14:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Силы коалиции под руководством США высадили десант под сирийским городом Дейр-эз-Зор.
По словам очевидцев, операция проводилась на территории к востоку от города, находящейся под контролем боевиков «Исламского государства» (ИГ). В обеспечении высадки были задействованы вертолеты Apache, пишет Lenta.ru со ссылкой на Sky News Arabia.
Всего в десанте участвовали несколько десятков человек. Их целью была ликвидация пунктов снабжения ИГ и складов оружия. Через 20 минут после начала высадки десантники покинули район операции. Сообщается, что ИГ перебросило дополнительные силы в район боестолкновения и усилило меры безопасности на КПП.
22 марта с американских вертолетов под городом Табка был высажен десант сил оппозиции. Цель операции — захват Табки и расположенной рядом с ним Саурской плотины.
Дейр-эз-Зор с 2014 года находится на осадном положении. Подразделения вооруженных сил вынуждены действовать, находясь в фактическом окружении. Снабжение армии и мирного населения осуществляется исключительно по воздуху. К настоящему времени все наземные дороги и пути, ведущие к городу, блокированы экстремистами.
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