Жену Асада хотят лишить британского гражданства

PanARMENIAN.Net - Жену президента Сирии Башара Асада Асму предложили лишить британского гражданства. В Великобритании ее посчитали пропагандистом в соцсетях действий президента Сирии.

По меньшей мере в трех аккаунтах, которые может вести Асма Асад, «восхваляются мученики сирийского режима, а Запад обвиняют в распространении лжи». Несколько парламентариев и сирийцев призвали лишить госпожу Асад, которая считается как подданной Великобритании, так и гражданкой Сирии, британского паспорта, пишет «Ъ» со ссылкой на The Sunday Times.

В 1991 году Башар Асад отправился в Великобританию, где занимался медициной в ординатуре офтальмологического центра Western Eye Hospital при больнице Святой Марии в Лондоне. В Великобритании Асаду пришлось взять псевдоним. Такая необходимость была продиктована его безопасностью: отец молодого офтальмолога за десятилетия авторитарного правления в Сирии нажил себе немало кровных врагов.

В Лондоне Башар Асад общался главным образом с сирийской интеллигенцией. Он часто бывал в доме доктора Ахраса, где виделся со своей будущей женой Асмой Ахрас.

Асма моложе мужа на десять лет, они познакомились еще в детстве. «Между нашими семьями давние отношения. На наши летние каникулы родители брали отпуск, и мы приезжали домой в Сирию, где и общались. В Англии мы тоже общались. У нас с ним случай, когда детская дружба переходит в любовь»,— рассказала в одном из интервью Асма Асад.