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Около 1300 палестинцев в израильских тюрьмах объявили голодовку

Около 1300 палестинцев в израильских тюрьмах объявили голодовку
17 апреля 2017 - 16:31 AMT

PanARMENIAN.Net - Более тысячи палестинцев, отбывающих наказание в израильских тюрьмах, объявили 17 апреля голодовку. Протестная акция началась после призыва одного из лидеров палестинского движения Марвана Баргути, приговоренного в Израиле к пожизненному заключению.

По словам представителя Палестинской автономии Иссы Караке, о голодовке объявили около 1300 палестинских заключенных, их число может вырасти, пишет BBC.

В неправительственной организации «Клуб палестинских заключенных» оценивают число участников акции в 1500. По данным представителей Палестинской автономии, в израильских тюрьмах содержатся примерно 7 тысяч палестинцев.

Марван Баргути - одна из самых неоднозначных фигур в палестинском движении. Возглавляя одну из боевых исламистских группировок, он горячо поддерживал интифаду и насилие по отношению к израильтянам, но иногда выступал и с умеренных позиций.

Так, в 2004 году, уже находясь в тюрьме, он поддержал Махмуда Аббаса в качестве нового главы Палестинской автономии - эта кандидатура в гораздо большей степени устроила Израиль, чем другие радикальные политики. В том же 2004 году Баргути был приговорен израильским судом к пяти пожизненным заключениям за убийства израильтян, а также к 40 годам тюрьмы за покушение на убийства.

Многие палестинцы считают Баргути национальным героем, даже будучи за решеткой он остается одним из самых влиятельных палестинских лидеров.

Ссылки по теме:
The Guardian. Hundreds of Palestinian prisoners in Israel go on hunger strike
BBC: Более тысячи осужденных в Израиле палестинцев объявили голодовку
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