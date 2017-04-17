В Ираке обнаружили могилу 30 езидов, убитых террористами ИГ
17 апреля 2017 - 15:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Могила, в которой захоронены 30 курдов-езидов, обнаружена в Иракском Курдистане в регионе Шенгал (Синджар). Об этом сообщил медиа-центр Патриотического союза Курдистана.
По данным Патриотического союза, после захвата Шенгала (Синджара) в августе 2014 года боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) населявшие регион курды-езиды подверглись геноциду. Было убито около 5 тысяч человек, до 7 тысяч женщин и детей угнаны в рабство, а более 400 тысяч езидов стали беженцами.
По данным мэра города Шенгала Махми Халил, на которого ссылается Патриотический союз Курдистана, с 2015 по 2016 год найдены останки 1646 езидов, ставших жертвами террористов «Исламского государства».
«В Шенгале найдена очередная братская могила, в которой захоронены более 30 езидов. Массовые захоронения были обнаружены бойцами Сил самообороны Шенгала (ССШ) на окраинах города», — сообщил Патриотический союз Курдистана, передает РИА Новости.
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