В Ираке обнаружили могилу 30 езидов, убитых террористами ИГ

PanARMENIAN.Net - Могила, в которой захоронены 30 курдов-езидов, обнаружена в Иракском Курдистане в регионе Шенгал (Синджар). Об этом сообщил медиа-центр Патриотического союза Курдистана.

По данным Патриотического союза, после захвата Шенгала (Синджара) в августе 2014 года боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) населявшие регион курды-езиды подверглись геноциду. Было убито около 5 тысяч человек, до 7 тысяч женщин и детей угнаны в рабство, а более 400 тысяч езидов стали беженцами.

По данным мэра города Шенгала Махми Халил, на которого ссылается Патриотический союз Курдистана, с 2015 по 2016 год найдены останки 1646 езидов, ставших жертвами террористов «Исламского государства».

«В Шенгале найдена очередная братская могила, в которой захоронены более 30 езидов. Массовые захоронения были обнаружены бойцами Сил самообороны Шенгала (ССШ) на окраинах города», — сообщил Патриотический союз Курдистана, передает РИА Новости.

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