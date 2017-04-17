600 фанатов Чарли Чаплина отпраздновали его годовщину в образах бродяг
17 апреля 2017 - 15:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Поклонники Чарли Чаплина отметили 128-ю годовщину со дня рождения знаменитого актера флешмобом в Швейцарии.
662 человека в образах главного персонажа артиста, бродяжки Чарли, собрались в городе Веве, где Чаплин скончался, передает Lenta.ru.
Сэр Чарльз Спенсер Чаплин — актер и режиссер, оказавший большое влияние на развитие массовой культуры и кинематографа. Он является автором культового образа бродяжки Чарли — маленького человека в огромных штанах, узкой визитке, больших башмаках, c тросточкой в руках, котелком на голове и небольшими усиками. Впервые бродяжка появился в комедии «Детские автомобильные гонки» в 1914 году.
Чаплин снялся более чем в 100 фильмах. Он также выступил режиссером картин «Огни большого города», «Великий диктатор» и «Огни рампы».
Photo: Reuters
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