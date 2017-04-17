Марин Ле Пен - самый обсуждаемый французский политик в США
17 апреля 2017 - 16:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Предстоящие в конце недели (23 апреля) президентские выборы во Франции интересуют не только французских избирателей, но и американских.
При этом наиболее обсуждаемой в США кандидатурой является лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен, передает ТАСС.
Как выяснили специалисты компании Linkfluence, проанализировавшие порядка 1,5 млн. комментариев в американском сегменте интернет-пространства, около 50% всех политических дискуссий по выборам во Франции - соцсети, формы, блоги - посвящены именно Марин Ле Пен. И большинство записей носят позитивный характер. При этом интерес к остальным кандидатам заметно меньше.
В целом же на англоязычных форумах лидеру «Нацфронта» уделяется порядка 20% контента, связанного с избирательным марафоном во Франции.
По данным Linkfluence, остальные кандидаты, как Эмманюэль Макрон, Франсуа Фийон или Жан-Люк Меланшон, гораздо менее известны: на них приходится в среднем менее 5% интернет-дискуссий по другую сторону Атлантики.
«Этот феномен напрямую связан с недавней победой Дональда Трампа на президентских выборах в США, - отмечает Гилем Фуэтию, сооснователь компании Linkfluence. - Конечно, мнение американских избирателей не окажет заметного влияния на исход выборов во Франции, но тенденция весьма показательна».
Всего на президентских выборах во Франции баллотируются 11 кандидатов. Именно Марин Ле Пен является фаворитом первого тура голосования, который состоится 23 апреля. Почти вровень с ней идет лидер надпартийного движения «На марше» Эмманюэль Макрон, а замыкает тройку лидеров кандидат от французских «Республиканцев» Франсуа Фийон. Впрочем, в последние дни значительно вырос рейтинг крайне левого кандидата Жан-Люка Меланшона, который буквально дышит в спину Фийону.
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