Глава МИД РФ: Трамп подтвердил желание наладить отношения с Россией

PanARMENIAN.Net - Москва будет ориентироваться на заявления президента США Дональда Трампа о России, а не на слова его помощника. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«А президент подтвердил то, что он хочет наладить отношения с Российской Федерацией. И мы к этому тоже готовы», — сказал он, передает РИА Новости.

Так глава МИД прокомментировал заявления советника Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенанта Герберта Макмастера о том, что Россия «ведет подрывную деятельность в Европе».

При этом сам американский президент после визита госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву выразил уверенность в том, что «все будет отлично между Россией и США».

Лавров напомнил, что подобные заявления Трамп делал и во время предвыборной кампании.

Глава МИД также прокомментировал последние действия Белого дома. Так, по его словам, Москва надеется, что Вашингтон воздержится от односторонних шагов в отношении КНДР наподобие недавнего удара по Сирии.

«Мы не приемлем ядерные и ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение многочисленных резолюций Совбеза ООН, но это отнюдь не означает, что можно таким же образом нарушать международное право, применяя силу за нарушение устава ООН», — сказал министр.

Что касается ракетного удара по авиабазе Шайрат, то, по мнению Лаврова, эти действия США лишь усугубили ситуацию и затруднили поиск политического урегулирования в Сирии.

«Мы вновь констатировали необходимость консолидации усилий всего международного сообщества в борьбе с международным терроризмом», — подчеркнул министр, добавив, что в этой сфере необходимо действовать исключительно на прочной основе международного права и Устава ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российско-американские отношения нормализуются. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.