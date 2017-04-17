Глава МИД РФ: Трамп подтвердил желание наладить отношения с Россией
17 апреля 2017 - 16:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Москва будет ориентироваться на заявления президента США Дональда Трампа о России, а не на слова его помощника. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«А президент подтвердил то, что он хочет наладить отношения с Российской Федерацией. И мы к этому тоже готовы», — сказал он, передает РИА Новости.
Так глава МИД прокомментировал заявления советника Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенанта Герберта Макмастера о том, что Россия «ведет подрывную деятельность в Европе».
При этом сам американский президент после визита госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву выразил уверенность в том, что «все будет отлично между Россией и США».
Лавров напомнил, что подобные заявления Трамп делал и во время предвыборной кампании.
Глава МИД также прокомментировал последние действия Белого дома. Так, по его словам, Москва надеется, что Вашингтон воздержится от односторонних шагов в отношении КНДР наподобие недавнего удара по Сирии.
«Мы не приемлем ядерные и ракетные авантюрные действия Пхеньяна в нарушение многочисленных резолюций Совбеза ООН, но это отнюдь не означает, что можно таким же образом нарушать международное право, применяя силу за нарушение устава ООН», — сказал министр.
Что касается ракетного удара по авиабазе Шайрат, то, по мнению Лаврова, эти действия США лишь усугубили ситуацию и затруднили поиск политического урегулирования в Сирии.
«Мы вновь констатировали необходимость консолидации усилий всего международного сообщества в борьбе с международным терроризмом», — подчеркнул министр, добавив, что в этой сфере необходимо действовать исключительно на прочной основе международного права и Устава ООН.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил мнение, что российско-американские отношения нормализуются. Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.
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