Ростовский продюсер снимет сериал о космическом путешествии казаков с армянами

PanARMENIAN.Net - Известный продюсер музыкальных и интернет проектов Сергей Пименов снимет апокалиптический сериал с рабочим названием «Большое космическое путешествие казаков с армянами». Об этом рассказал сам продюсер, сообщает издание «Тютин».

Фильм будет снят по мотивам романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Сериал описывает жизнь на территории земли Войска Донского в границах 1861 года.

По сюжету, в будущем разворачивается атомная война, тогда из «подпространства» появляются казаки, чтобы спасти свою землю. Казак-старовер Иван Колодкин вонзает в землю в хуторе Богураев шашку атамана Платова — регион накрывает силовое поле, территория отделяется от поверхности Земли и улетает в космос.

«Казаки захватывают полностью власть на этом куске земли, устанавливают свои порядки, но есть «фактор армян» — Чалтырь и Нахичевань. С армянами надо, естественно, договариваться, казаки устраивают с ними митинг и решают, что армянам отдают торговлю, таможню и границу», — сказал Пименов.

На фоне событий фильма создатели обещают показать основанную на сюжете «Тихого Дона» историю о любви. В конце первого сезона грядет «армянская свадьба в космосе».

Приквелом к «Путешествию» выступает вторая серия другого научно-фантастического сериала Пименова — «Мистер Хламщик». Сериал «Мистер Хламщик» Сергей Пименов создал в соавторстве с исполняющим главную роль Андреем Зинковским, режиссёром Николаем Лебедевым и сценаристом Александром Чубарьяном.